Названа средняя стоимость похорон в Москве

Похороны в Москве в среднем обходятся заказчикам в 135 тысяч рублей. Такую цену в интервью РБК назвал глава крупнейшей в столице похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва» Софья Сандурская / АГН «Москва»

По его словам, 100-110 тысяч рублей люди тратят на агентские услуги, такие как гроб, катафалк, транспорт, венки, а само захоронение или кремация стоит около 35 тысяч рублей. При этом речь идет не о минимальной цене, а о той, которая сложилась в агентстве.

Екимов уточнил, что клиенты, которые обращаются к теневым агентам, могут столкнуться с гораздо большими расходами. Например, лента с гравировкой ценой в 100 рублей обойдется у них в 1,5 тысячи рублей. Если же говорить про легальный бизнес, то чек на похороны в Москве вырос не сильно, либо на уровень инфляции, либо за счет новых товаров и услуг.

Глава «Ритуала» заметил, что в целом москвичи не склонны экономить на ритуальных услугах. Поэтому нередко рост чека связан не с тем, что обычный объем услуг стал дороже, а с выбором более дорогой продукции.

Ранее «Коммерсантъ» указывал, что выручка похоронных агентств в первом полугодии 2021 года выросла на 9 процентов, хотя рост смертности составлял 16 процентов. Тогда эксперты обратили внимание на снижение среднего чека — по стране стоимость похорон опустилась с 50 тысяч рублей до 20 тысяч рублей.