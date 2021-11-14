В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Москвичам рассказали об изменении облика спальных районов

Мослента
3 часа назад

Николай Палажченко — автор идеи и куратор фестиваля «Здесь и сейчас» — в беседе с «Мослентой» рассказал о том, что современное искусство должно идти в спальные районы.

Москвичам рассказали об изменении облика спальных районов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там достаточно много площадок, у которых есть большая потребность в современном искусстве: это могут быть граффити, паблик-арт-объекты, мультимедийные работы и художественные интервенции в самом разном виде», — считает он.

По словам Палажченко, в спальных и промышленных районах есть большая потребность в искусстве. Именно поэтому в рамках проекта арт-объекты размещаются в не самых очевидных местах. Например, работа Кирилла Ашастина появилась на здании культурного центра «Салют» в Тушине.

Куратор фестиваля рассказал и о том, что на юго-востоке Москвы в Капотне открылась выставка «Москва без окраин. Капотня». «Это спальный район, куда нелегко добраться, но нам хотелось, чтобы и там появился яркий образ, яркая точка, созданная современным художником», — объяснил Палажечко.

Ранее художник рассказал о принятии культуры стрит-арта в Москве.

Новости Москвы,Николай Палажченко,НПЦ газотурбостроения "Салют",Мослента,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители