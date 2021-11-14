«Активные граждане» определят лучшие гостиницы

Еще горожане могут проголосовать за лучшие мероприятия, музеи и выставки столицы. С 15 ноября станет доступным выбор лучших гастрономических заведений в 4 номинациях. Премия «Путеводная звезда» была учреждена в 1999 году правительством Москвы. Ее могут завоевать отели, туристические компании, городские фестивали, гастрономические и другие проекты.