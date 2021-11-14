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«Активные граждане» определят лучшие гостиницы Москвы

РИАМОиещё 2
56 минут назад

В столичном проекте «Активный гражданин» стартовал 2 этап голосования за номинантов премии «Путеводная звезда — 2021».

«Активные граждане» определят лучшие гостиницы
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье

Участникам опроса предстоит выбрать лучшие гостиницы города из 29 предложенных заведений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего предусмотрено 5 номинаций: «Лучшая гостиница «пять звезд», «Лучшая гостиница «четыре звезды», «Лучшая гостиница «три звезды», «Лучший хостел» и «Лучший бутик-отель».

Еще горожане могут проголосовать за лучшие мероприятия, музеи и выставки столицы. С 15 ноября станет доступным выбор лучших гастрономических заведений в 4 номинациях. Премия «Путеводная звезда» была учреждена в 1999 году правительством Москвы. Ее могут завоевать отели, туристические компании, городские фестивали, гастрономические и другие проекты.

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