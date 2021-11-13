В метро Москвы мужчина погиб, спасая прыгнувшего под поезд пассажира

На станции "Сходненская" столичного метрополитена погиб под колесами поезда пассажир, пытавшийся спасти прыгнувшего на пути мужчину. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы. Отмечается, что инцидент произошел на станции "Сходненская" Таганско-Краснопресненской линии и привел к остановке движения поездов. Благодаря внимательности машиниста поезда прыгнувший на рельсы остался жив. "Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир - он упал под поезд и погиб", - говорится в публикации. В ведомстве отмечают, что выживший скрылся с места происшествия, его уже ищут полицейские и сотрудники службы безопасности метро. В результате действий прыгнувшего под поезд пассажира погиб человек, получил психологическую травму машинист и было отменено около 20 поездов. Беглец должен предстать перед судом, который установит, были ли его действия умышленными, подчеркнули в департаменте. Если мужчину признают виновным, он среди прочего будет обязан возместить ущерб подземке. Ранее на видео попала драка двух пассажиров в районе станции "Улица 1905 года".