В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

Выставка о творчестве режиссера Юрия Норштейна открылась в Москве

ТАСС
24 минуты назад

Выставка "Снег на траве", посвященная творчеству режиссера и художника-аниматора,создателя знаменитого мультфильма "Ежик в тумане" Юрия Норштейна и его супруги и соавтора Франчески Ярбусовой открылась в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, передает корр. ТАСС.

Посвященная Норштейну выставка открылась в Еврейском музее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Никогда не бывает так, как хочется, искусство такая вещь иррациональная, поэтому здесь рассчитывать на то, что все будет так, как происходит у тебя в душе, невозможно. Но все равно в приближении произошло что-то необыкновенное", - сказал Норштейн на пресс-показе.

Он добавил, что восхищен отношением к выставке организаторов, которым "удалось объединить разные работы в целостную гармонию".

Экспозиция представляет из себя огороженное деревянным забором пространство в центре музея, воссоздающее дворы московской Марьиной Рощи, где родился и жил режиссер. Здесь размещены более 500 работ, рассказывающих о жизни Норштейна и его творчестве - элементы быта, эскизы будущих героев фильмов, проекции кадров из знаменитых анимационных работ и материалы многолетней работы над будущим фильмом "Шинель", в том числе представленные широкой публике впервые. Для посетителей выставка будет открыта с 9 ноября.

Об авторах

Норштейн - выдающийся советский и российский режиссер и художник-аниматор, почетный профессор ВГИКа, народный артист СССР. В качестве мультипликатора студии "Союзмультфильм" участвовал в создании таких мультфильмов, как "Каникулы Бонифация", "Чебурашка", "Варежка", "Левша", "Осторожно, щука!". В 1975 году вышел фильм, принесший режиссеру мировую славу, - "Ежик в тумане".

Ярбусова - советский и российский художник-постановщик мультипликационных фильмов, лауреат президентской премии. Жена Норштейна и художник всех его фильмов.

Новости Москвы,Юрий Норштейн,ИТАР-ТАСС,Варежка,Шинель,Каникулы Бонифация,Ежик в тумане,Чебурашка,Левша,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители