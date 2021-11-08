Посвященная Норштейну выставка открылась в Еврейском музее

"Никогда не бывает так, как хочется, искусство такая вещь иррациональная, поэтому здесь рассчитывать на то, что все будет так, как происходит у тебя в душе, невозможно. Но все равно в приближении произошло что-то необыкновенное", - сказал Норштейн на пресс-показе.