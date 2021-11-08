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Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Михаила Врубеля

Москва24
24 минуты назад

9 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке Михаила Врубеля, которая открылась в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Проведет экскурсию куратор выставки Ирина Шуманова.

Москва онлайн покажет экскурсию по выставке Врубеля
Фото: Москва 24/Юлия ИванкоМосква 24/Юлия Иванко

В экспозиции представлено более 300 произведений из российских и зарубежных музеев. Среди них 50 живописных работ, около 200 листов графики, майолики, скульптуры.

Особое место в экспозиции занимают работы, созданные мастером в лечебнице. К таким произведениям относится "Портрет Валерия Брюсова". Поэт несколько раз приезжал в медицинское учреждение, чтобы позировать художнику.

Смотрите прямую трансляцию 9 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Новости Москвы,Ирина Шуманова,Михаил Врубель,
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