Гигантская очередь выстроилась у Мавзолея в центре Москвы

Гигантская очередь из нескольких десятков человек выстроилась на вход в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На ролике видно, что в очереди друг за другом стоят множество человек, в числе которых маленькие дети. Многие из них без защитных масок, несмотря на тесный контакт с другими участниками очереди. «Ленин не самоизолировался», — пошутили администраторы канала.