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Гигантская очередь выстроилась у Мавзолея в центре Москвы

Мослента
20 минут назад

Гигантская очередь из нескольких десятков человек выстроилась на вход в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

На ролике видно, что в очереди друг за другом стоят множество человек, в числе которых маленькие дети. Многие из них без защитных масок, несмотря на тесный контакт с другими участниками очереди. «Ленин не самоизолировался», — пошутили администраторы канала.

Подобный случай произошел ранее, в конце сентября. Тогда, даже несмотря на сильный дождь, перед Мавзолеем так же выстроилась огромная очередь. Тогда подобный ажиотаж вызвал недоумение у многих пользователей сети. «Вот аттракцион-то», «А что там? Кого-то нового положили?» — писали они.

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