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В Москве введут новые ограничения для автомобилистов

Lenta.ruиещё 11
22 минуты назад

На нескольких московских улицах введут новые скоростные ограничения для автомобилистов, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В Москве введут ограничения для автомобилистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максимальную разрешенную скорость снизят до 30 километров в час на улицах Малая Дмитровка, Малая Бронная, Большая Никитская, Варварка и в прилегающих к ним переулках. Все локации находятся в центре города.

«Тут много популярных заведений, офисов, кафе, между которыми перемещается очень большое количество людей», — объяснили решение в департаменте.

Там надеются, что после изменений аварий с пешеходами станет намного меньше.

В ведомстве отметили, что идею поддержали 70 процентов участников опроса, объявленного в мае этого года.

«Рядом с фудмоллом "Депо" или на Патриарших прудах уже действуют зоны 30 километров в час, и мы получаем положительные отзывы», — сообщили в департаменте.

Там также заверили, что ограничения не окажут негативного влияния на дорожную ситуацию, поскольку средняя скорость в центре города не превышает 30 километров в час.

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В начале ноября стало известно, что Мосгордума рассмотрит инициативу депутата от партии «Яблоко» Дарьи Бесединой об отмене нештрафуемого порога превышения скорости на столичных дорогах. За превышение скорости на 5-10 километров в час политик предлагает штрафовать на 500 рублей, на 10-20 километров в час — на тысячу рублей. Согласно действующему законодательству, нарушением считается превышение скорости не менее чем на 20 километров в час.
Новости Москвы,ГИБДД,Мосгордума,Партия "Яблоко",
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