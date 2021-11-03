В Москве введут ограничения для автомобилистов

На нескольких московских улицах введут новые скоростные ограничения для автомобилистов, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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Максимальную разрешенную скорость снизят до 30 километров в час на улицах Малая Дмитровка, Малая Бронная, Большая Никитская, Варварка и в прилегающих к ним переулках. Все локации находятся в центре города.

«Тут много популярных заведений, офисов, кафе, между которыми перемещается очень большое количество людей», — объяснили решение в департаменте.

Там надеются, что после изменений аварий с пешеходами станет намного меньше.

В ведомстве отметили, что идею поддержали 70 процентов участников опроса, объявленного в мае этого года.

«Рядом с фудмоллом "Депо" или на Патриарших прудах уже действуют зоны 30 километров в час, и мы получаем положительные отзывы», — сообщили в департаменте.

Там также заверили, что ограничения не окажут негативного влияния на дорожную ситуацию, поскольку средняя скорость в центре города не превышает 30 километров в час.