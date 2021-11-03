Среди вакцинированных москвичей разыграли еще две квартиры

Еще две квартиры разыграли в рамках реализации акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» в среду, 3 ноября. В лотерее приняли участие те горожане, которые сделали прививку от коронавируса первым компонентом в период с 25 по 31 октября.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

В этот раз победителями стали Елена Викторовна и Илья Михайлович. Розыгрыш прошел в эфире телеканала «Москва 24».

Акция представляет собой продолжение стимулирующих мер, благодаря которым большее число москвичей решается на вакцинацию. Принимать участие в проекте могут граждане старше 18 лет, у которых есть полис ОМС. При этом в пункте вакцинации нужно не забыть дать согласие на участие в розыгрыше на имущество.

Жилье будут разыгрывать вплоть до 24 ноября текущего года.

Первые квартиры в Москве разыграли среди вакцинированных от коронавируса 27 октября. Тогда участие в акции приняли 138 999 человек. Победителями стали Галина Аркадьевна и Артем Игоревич.

Также во вторник, 2 ноября, стало известно, что за пять месяцев подарочные наборы «С заботой о здоровье» получили около 300 тысяч столичных пенсионеров.