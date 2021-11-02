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Новый храм построят в столичном районе Москворечье-Сабурово

Вечерняя Москва
1 час назад

Новый храм площадью более 8,5 тысячи квадратных метров возведут в Москворечье-Сабурове. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова во вторник, 2 ноября.

Новый храм построят в районе Москворечье-Сабурово
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Она отметила, что градостроительно-земельная комиссия столицы выделила будущей церкви территорию на 2-ом Котляковском переулке на юге города.

— Земельный участок площадью 0,34 гектара предоставлен Финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви (РПЦ) сроком на девять лет для проектирования и строительства православного храмового комплекса, — передает официальный сайт мэра Москвы слова Пятовой.

До этого глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что каменно-кирпичную церковь Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках ждет реставрация.

По его словам, перед началом работ специалисты в лабораториях тщательно разбирали состав и свойства оригинальных строительных и отделочных материалов, проводили химико-технологические и микологические анализы.

Также в пятницу, 29 октября, стало известно, что храм святых апостолов Петра и Павла в Москве ожидает второй этап реставрации. Здание на Новой Басманной улице в рамках первого этапа реставрировалось в 2020 году. На портале госзакупок объявили конкурс на выполнение работ. Срок приведения объекта в порядок составит 18 месяцев.

Новости Москвы,Алексей Емельянов,РПЦ,
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