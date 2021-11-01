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Парк киноприключений «Мастер Панин» могут закрыть на 90 суток за проведение шоу в нерабочие дни

Агентство «Москва»иещё 15
2 часа назад

Парку киноприключений «Мастер Панин» в Москве грозит штраф и приостановка деятельности за проведение массового мероприятия в период нерабочих дней. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

Парк киноприключений «Мастер Панин» могут закрыть на 90 суток за проведение шоу в нерабочие дни
Фото: ТАССТАСС

«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что на территории парка «Мастер Панин» проходило массовое мероприятие - «Гонки на выживание и империя трюков». В период нерабочих дней в Москве проведение любых массовых культурных, зрелищных или спортивных мероприятий строго запрещено. Помимо этого, зрителями шоу грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования, зрители находились на трибунах без средств индивидуальной защиты», - рассказал Романов.

За указанные нарушения юридическое лицо могут оштрафовать на 300 тыс. руб., напомнил он. Предприятию также грозит штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.

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