Парк киноприключений «Мастер Панин» могут закрыть на 90 суток за проведение шоу в нерабочие дни

«В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что на территории парка «Мастер Панин» проходило массовое мероприятие - «Гонки на выживание и империя трюков». В период нерабочих дней в Москве проведение любых массовых культурных, зрелищных или спортивных мероприятий строго запрещено. Помимо этого, зрителями шоу грубо нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования, зрители находились на трибунах без средств индивидуальной защиты», - рассказал Романов.