Станцию БКЛ «Терехово» подключили к электросети

Открыть станцию для пассажиров планируется до конца этого года.
Столичные энергетики завершили техническое присоединение к электросети станции «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая находится в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
Для снабжения станции электроэнергией специалисты проложили более километра кабельных линий напряжением 20 киловольт.
Сети напряжением 20 киловольт отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.
Станция БКЛ «Терехово» мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Она станет главным транспортным объектом в программе комплексного освоения Мневниковской поймы, где сейчас строят жилые кварталы и спортивные объекты.
Станцию «Терехово» планируется открыть до конца этого года.
Большая кольцевая линия — крупнейший в мире метростроительный проект. Длина БКЛ составит 70 километров, на ней разместится 31 станция и три электродепо, включая существующий участок «Каховская» — «Каширская». БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера — вторую кольцевую линию пекинского метро.