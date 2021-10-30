Станцию БКЛ «Терехово» подключили к электросети

Открыть станцию для пассажиров планируется до конца этого года.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичные энергетики завершили техническое присоединение к электросети станции «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая находится в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Для снабжения станции электроэнергией специалисты проложили более километра кабельных линий напряжением 20 киловольт.

Сети напряжением 20 киловольт отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.

Станция БКЛ «Терехово» мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Она станет главным транспортным объектом в программе комплексного освоения Мневниковской поймы, где сейчас строят жилые кварталы и спортивные объекты.

Станцию «Терехово» планируется открыть до конца этого года.