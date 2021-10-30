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Станцию БКЛ «Терехово» подключили к электросети

Mos.ruиещё 2
29 минут назад

Открыть станцию для пассажиров планируется до конца этого года.

Станцию БКЛ «Терехово» подключили к электросети
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыПресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичные энергетики завершили техническое присоединение к электросети станции «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая находится в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Для снабжения станции электроэнергией специалисты проложили более километра кабельных линий напряжением 20 киловольт.

Сети напряжением 20 киловольт отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии.

Станция БКЛ «Терехово» мелкого заложения с двумя береговыми платформами. Она станет главным транспортным объектом в программе комплексного освоения Мневниковской поймы, где сейчас строят жилые кварталы и спортивные объекты.

Станцию «Терехово» планируется открыть до конца этого года.

Большая кольцевая линия — крупнейший в мире метростроительный проект. Длина БКЛ составит 70 километров, на ней разместится 31 станция и три электродепо, включая существующий участок «Каховская» — «Каширская». БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера — вторую кольцевую линию пекинского метро.

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