Уличное освещение перевели на зимний режим работы

"Световой день сокращается, поэтому в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые коррективы. Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, а выключают позже. Если 30 июня продолжительность их работы составляла пять часов, то к 30 октября она увеличивается почти в три раза - до 14 часов и четырех минут", - сказал Бирюков.