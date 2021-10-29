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Сергей Собянин рассказал о соблюдении московскими предприятиями ограничений

Вечерняя Москва
1 час назад

Большинство предприятий Москвы соблюдают ограничения в нерабочие дни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия1».

Собянин рассказал о соблюдении московскими предприятиями ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мэр отметил, что по всем столичным предприятиям идут строгие проверки. Предприятия, которые не соблюдают предписанные нормы, подвергаются административным штрафам.

— Мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать, — передает слова мэра «Россия1».

Сергей Собянин объявил о введении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На это время приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут продуктовые магазины, точки, реализующие лекарства и иные товары первой необходимости.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о том, что пассивный отдых на диване во время нерабочей недели способен вызвать вялость и апатию.

Новости Москвы,Андрей Тяжельников,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,
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