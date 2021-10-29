Собянин рассказал о соблюдении московскими предприятиями ограничений

Большинство предприятий Москвы соблюдают ограничения в нерабочие дни, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия1».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Мэр отметил, что по всем столичным предприятиям идут строгие проверки. Предприятия, которые не соблюдают предписанные нормы, подвергаются административным штрафам.

— Мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать, — передает слова мэра «Россия1».

Сергей Собянин объявил о введении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На это время приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут продуктовые магазины, точки, реализующие лекарства и иные товары первой необходимости.