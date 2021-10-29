Карта «Тройка» начнет действовать в Новосибирске

Оплатить проезд в общественном транспорте Новосибирска с ноября можно будет столичной картой «Тройка». Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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По итогам пилотного проекта, который продлится три месяца, местные власти будут принимать решение о его реализации на территории всего региона.

«Тройка» ускорит технологическое развитие транспорта в городе и поможет сделать поездки по нему удобнее и доступнее. Также она позволит интегрировать в билетную систему пригородные маршруты, повысит прозрачность оплаты проезда и станет драйвером туристического потока.

— Проект был успешно реализован уже в девяти регионах страны. Теперь новая система на базе карты «Тройка» предоставит множество возможностей, которые уже используются в других городах, и жителям Новосибирской области, — передает слова Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что сегодня картой «Тройка» можно расплатиться в общественном транспорте в Москве, Московской, Тульской и Ростовской областях, Ульяновске, Новом Уренгое, Комсомольске-на-Амуре, а также в Пермском крае и Карелии.