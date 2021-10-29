Эффект от введения в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом нерабочих дней станет понятен после их завершения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября.

В этот период в столице приостановлена работа предприятий, за исключением непрерывного цикла. Нерабочие дни не будут касаться и сотрудников больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами, товарами первой необходимости или проводят неотложные ремонтные работы.

«Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, и город будет жить обычной жизнью», - пояснил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает режим нерабочих дней.

«Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать. Идут проверки по всем предприятиям. Те, кто не соблюдает эти нормы, подвергаются административным штрафам», - заявил градоначальник.