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Собянин: эффект от нерабочих дней оценят после их завершения

Алиса Селезнёва
59 минут назад

Эффект от введения в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом нерабочих дней станет понятен после их завершения. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет ТАСС.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно. В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября.

В этот период в столице приостановлена работа предприятий, за исключением непрерывного цикла. Нерабочие дни не будут касаться и сотрудников больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами, товарами первой необходимости или проводят неотложные ремонтные работы.

«Когда люди вернутся в Москву, мы тогда увидим, насколько эффект дали нерабочие дни. Надеемся, что после этого мы будем нормально работать, и город будет жить обычной жизнью», - пояснил Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает режим нерабочих дней.

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«Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать. Идут проверки по всем предприятиям. Те, кто не соблюдает эти нормы, подвергаются административным штрафам», - заявил градоначальник.

Сегодня в России был установлен новый антирекорд смертности от COVID-19 – за последние сутки скончались 1163 человека. Заболели за это время 39 849 человек в 85 регионах страны. Самая сложная ситуация с распространением коронавируса сохраняется в Москве. Там за сутки было выявлено 7511 новых случаев заболевания COVID-19. При этом были госпитализированы 1609 человек, 93 умерли. Отмечается, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 727 пациентов.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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