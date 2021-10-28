В ВОЗ отметили вклад Москвы в охрану здоровья и защиту экологии

В Москве подвели итоги 26-го ежегодного заседания сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье», которое прошло в столице с 25 по 28 октября.

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Представители ВОЗ и эксперты из разных стран мира обсудили тему климатических изменений, их влияние на окружающую среду и здоровье населения.

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«Сейчас нам необходимо предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем. Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия. Хочу поблагодарить за это мэра Москвы», - сказал директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге на открытии заседания.

В свою очередь, официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила высокий уровень сотрудничества между Москвой и ВОЗ. По ее словам, «более здоровая окружающая среда может предотвратить почти четверть глобального бремени болезней».

За четыре дня заседания участники сети обсудили тему общественного здравоохранения во время пандемии COVID-19, проблемы изменения климата и влияние окружающей среды на здоровье населения. Представители ВОЗ и спикеры из разных стран признали важность «единства действий во имя здоровья».

На последнем пленарном заседании, модераторами которого были координатор сети ВОЗ «Регионы за здоровье» Беттина Менне и заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, участники обсудили сотрудничество и партнерство с другими сетями. Модераторы поблагодарили всех членов заседания за участие и продуктивное обсуждение самых актуальных проблем здравоохранения и изменения климата.

По итогам заседания Евгения Семутникова заявила о необходимости организовать взаимное представительство сетей в мероприятиях друг друга.

По словам Семутниковой, в рамках сети «Регионы за здоровье» необходимо организовать рабочие группы, которые будут курировать отдельные направления с участием профильных экспертов. В частности, заниматься вопросами развития транспорта, сохранения природы, развития возобновляемых источников энергии.

«У наших сетей цели и ценности очень близки. Объединение усилий по общим приоритетам и вызовам имеет крайне важное значение. Это касается вопросов общественного здоровья, климата, экологии, устойчивого развития», - подчеркнула Семутникова.