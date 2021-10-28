Москва – город для жизни: итоги заседания Сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы за здоровье»

Больница за месяц и зеленый город: на заседании ВОЗ рассказали о достижениях Москвы

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На заседании Сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье», прошедшем в Москве, рассказали о достижениях столицы в охране общественного здоровья и защите окружающей среды. В частности, в Новой Москве за месяц удалось создать инфекционную клинику, а выбросы парниковых газов в столице к 2021 году сократили на 22 миллиона тонн.

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Заседание Сети «Регионы за здоровье» проходило в Москве с 25 по 28 октября. Организация помогает учреждениям здравоохранения разных стран сотрудничать и обмениваться опытом. Среди ее целей - обеспечение всеобщего доступа к качественной медицине и защита населения от эпидемий.

Во второй день встречи эксперты представили доклады и обсудили вопросы общественного здравоохранения во время пандемии.

Глава НИИ организации здравоохранения Депздрава Москвы Елена Аксенова рассказала, что в прошлом году институт принял участие в международном исследовании: эксперты выясняли устойчивость национальных систем здравоохранения к пандемийным кризисам. Вместе с Россией в проекте участвовали Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Вьетнам.

Исследование определило важнейшие факторы для противостояния пандемии: это финансирование, обеспеченность медицинскими кадрами, лекарственное обеспечение, а также организация медобслуживания.

«Москва в этом направлении хорошо справилась с кризисом и противодействовала пандемии. <…> Москва выбрала очень удачную модель трансформации организации системы здравоохранения. Это возможность перепрофилирования клиник в режиме онлайн, выделение дополнительных коек и создание отдельных госпиталей как на территории существующих больниц, так и создание новых госпиталей», - рассказала Аксенова.

К примеру, московский клинический центр инфекционных болезней в поселении Вороновское (Новая Москва) был создан в течение месяца.

В течение третьего дня заседания, 27 октября, эксперты обсуждали тему климатических изменений, их влияние на окружающую среду и здоровье людей. Замглавы Департамента природопользования Москвы Евгения Семутникова рассказала, что вклад немедицинских факторов в состояние здоровья населения составляет 20-25 процентов.

Она отметила, что уже десять лет в Москве действуют 14 госпрограмм развития с акцентом на комфортный и здоровый город. Половина программ содержит меры, направленные на улучшение экологической обстановки.

За 25 лет Москва снизила выбросы парниковых газов на 25 процентов (на 22 миллиона тонн).

«Это огромная цифра в относительных показателях, это примерно треть от всего объема выбросов парниковых газов», - подчеркнула Семутникова.

Ранее в ходе заседания «Регионов за здоровье» заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что столица входит в число самых зеленых мегаполисов мира: 49 процентов площади города приходится на зеленые территории. За десять лет в Москве высадили около десяти миллионов деревьев и кустарников. Около 90 процентов горожан живут рядом с парками и скверами. В 2020 году столица вошла в топ-30 городов по качеству воздуха, обойдя Прагу, Париж, Вену и Берлин.

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказывал, что Москва занимает первое место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения среди 12 городов (включая Нью-Йорк, Пекин, Лондон, Берлин, Сингапур, по данным исследования PwC).