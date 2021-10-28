В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 82.83
Войти в почту

Власти Москвы рассказали о напряженной ситуации с COVID

Вероника Полынина
1 час назад

Ситуация с коронавирусом в Москве остается «весьма напряженной». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

Власти Москвы рассказали о напряженной ситуации с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. На прошлой неделе мы зафиксировали такой пик заболеваемости - чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже 4 месяца», - рассказала Ракова.

По ее словам, за последние четыре дня темпы роста немного снизились, но заболеваемость продолжает расти.

Ракова выразила надежду, что нерабочие дни позволят прервать цепочку передачи вируса, с тем чтобы система здравоохранения «не скатилась в коллапс» и смогла обеспечить всех больных необходимой помощью.

28 октября впервые с начала пандемии в России за сутки было зафиксировано более 40 тысяч случаев заболевания (40 096) коронавирусом. Также был установлен и новый антирекорд по смертности - за последние 24 часа от COVID-19 скончались 1159 человек.

В Москве было зафиксировано 8440 новых заболевших – более чем на 2,5 тысячи больше, чем днем ранее. За сутки госпитализированы 1 679 человек, умерли 95 пациентов.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,РИА Новости,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители