Власти Москвы рассказали о напряженной ситуации с COVID

Ситуация с коронавирусом в Москве остается «весьма напряженной». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА «Новости».

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«Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. На прошлой неделе мы зафиксировали такой пик заболеваемости - чуть меньше 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда эпидемия развивалась уже 4 месяца», - рассказала Ракова.

По ее словам, за последние четыре дня темпы роста немного снизились, но заболеваемость продолжает расти.

Ракова выразила надежду, что нерабочие дни позволят прервать цепочку передачи вируса, с тем чтобы система здравоохранения «не скатилась в коллапс» и смогла обеспечить всех больных необходимой помощью.

28 октября впервые с начала пандемии в России за сутки было зафиксировано более 40 тысяч случаев заболевания (40 096) коронавирусом. Также был установлен и новый антирекорд по смертности - за последние 24 часа от COVID-19 скончались 1159 человек.