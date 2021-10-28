Около 200 тысяч детей переболели коронавирусом в Москве

"Если раньше где-то мы имели 200-300 заболевших детей в день, то теперь это около тысячи. Если раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня это от 20 до 30 детей госпитализируются ежедневно", – рассказала Ракова.