Автосервисы и салоны красоты закрылись в Москве

В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в Москве будут закрыты автосервисы и шиномонтажи, а также химчистки, прачечные, а также косметологические салоны красоты с медлицензией и массажные салоны. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Telegram-канале.