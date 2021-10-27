26 стран мира объединились в Москве против климатических изменений

В Москве впервые проходит заседание сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье». Эксперты обсуждают тему климатических изменений, их влияние на окружающую среду и здоровье населения, а также меры противодействия и адаптации.

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В третий день заседания заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова рассказала о стратегии российской столицы по снижению рисков здоровью, обусловленных экологическими и климатическими факторами.

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Семутникова рассказала, что 10 лет назад в Москве начали действовать 14 госпрограмм развития города, в которых особое внимание уделялось экологической составляющей. Сегодня в семи из 17 программ содержатся меры, направленные на достижение положительного эффекта в сфере экологии и сохранения климата.

К примеру, программа развития городской среды посвящена обустройству парковых территорий в пешей доступности от места проживания, активному развитию пешеходной и велосипедный инфраструктуры. Программа реформы транспортной инфраструктуры направлена на развитие комфортного общественного электрического транспорта. В этом году Москва выпустила «зеленые» облигации на сумму 1 млрд долларов. Средства от размещения пойдут на развитие электрического транспорта и строительство новых станций Большой кольцевой линии метро.

За 25 лет Москва снизила выбросы парниковых газов на 25%, или 22 млн тонн. По словам Семутниковой, «это огромная цифра в относительных показателях». Сейчас в рамках требований С40 департамент природопользования и охраны окружающей среды разрабатывает климатический план Москвы, который уже в декабре будет вынесен на утверждение мэра Сергея Собянина.

В свою очередь, руководитель отдела городской дипломатии и политического взаимодействия С40 Эммануэль Пино отметил, что Москва активно участвует в проектах С40 – глобальной сети, которая объединяет 97 городов для решения проблем изменения климата.

«Решение по борьбе с изменениями климата и улучшению качества воздуха в городах – эти проблемы схожи. К примеру, говоря о сокращении объемов углекислого газа, мы часто подразумеваем декарбонизацию транспорта. (…) Работа по декарбонизации транспорта сегодня ведется во многих городах. Это важно как для последствий изменения климата, так и с точки зрения улучшения состояния здоровья населения», - заявил Эммануэль Пино.

По его словам, основные тенденции политики мировых городов - инвестирование в чистые источники энергетики, переход к экологичному транспорту, а также реализация концепции «пятиминутных городов» – комфортных районов, когда у жителей в шаговой доступности имеется доступ к инфраструктуре и природным зонам.