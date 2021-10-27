В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+19° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 83.97
Войти в почту

26 стран мира объединились в Москве против климатических изменений

Елена Прошина
46 минут назад

В Москве впервые проходит заседание сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье». Эксперты обсуждают тему климатических изменений, их влияние на окружающую среду и здоровье населения, а также меры противодействия и адаптации.

26 стран мира объединились в Москве против климатических изменений
Фото: Invisiblepower / PexelsInvisiblepower / Pexels

В третий день заседания заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова рассказала о стратегии российской столицы по снижению рисков здоровью, обусловленных экологическими и климатическими факторами.

Видео дня

Семутникова рассказала, что 10 лет назад в Москве начали действовать 14 госпрограмм развития города, в которых особое внимание уделялось экологической составляющей. Сегодня в семи из 17 программ содержатся меры, направленные на достижение положительного эффекта в сфере экологии и сохранения климата.

К примеру, программа развития городской среды посвящена обустройству парковых территорий в пешей доступности от места проживания, активному развитию пешеходной и велосипедный инфраструктуры. Программа реформы транспортной инфраструктуры направлена на развитие комфортного общественного электрического транспорта. В этом году Москва выпустила «зеленые» облигации на сумму 1 млрд долларов. Средства от размещения пойдут на развитие электрического транспорта и строительство новых станций Большой кольцевой линии метро.

За 25 лет Москва снизила выбросы парниковых газов на 25%, или 22 млн тонн. По словам Семутниковой, «это огромная цифра в относительных показателях». Сейчас в рамках требований С40 департамент природопользования и охраны окружающей среды разрабатывает климатический план Москвы, который уже в декабре будет вынесен на утверждение мэра Сергея Собянина.

В свою очередь, руководитель отдела городской дипломатии и политического взаимодействия С40 Эммануэль Пино отметил, что Москва активно участвует в проектах С40 – глобальной сети, которая объединяет 97 городов для решения проблем изменения климата.

«Решение по борьбе с изменениями климата и улучшению качества воздуха в городах – эти проблемы схожи. К примеру, говоря о сокращении объемов углекислого газа, мы часто подразумеваем декарбонизацию транспорта. (…) Работа по декарбонизации транспорта сегодня ведется во многих городах. Это важно как для последствий изменения климата, так и с точки зрения улучшения состояния здоровья населения», - заявил Эммануэль Пино.

По его словам, основные тенденции политики мировых городов - инвестирование в чистые источники энергетики, переход к экологичному транспорту, а также реализация концепции «пятиминутных городов» – комфортных районов, когда у жителей в шаговой доступности имеется доступ к инфраструктуре и природным зонам.

Европейская сеть ВОЗ «Регионы за здоровье» (RHN) действует с 1993 года. В нее входит 26 стран и более 40 регионов стран мира. Главные задачи сети – поддержка реализации мер, которые способствуют улучшению здоровья населения.

Новости Москвы,Евгения Семутникова,Сергей Собянин,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители