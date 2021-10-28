Москва поднялась на две позиции в рейтинге городов Kearney

Москва поднялась на две позиции в топ-20 в ежегодном рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021), который выпускает консалтинговая компания Kearney. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

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«Москва поднялась на две позиции и заняла 18 строчку в авторитетном ежегодном Рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021), выпускаемом международной консалтинговой компанией Kearney. В рейтинге Kearney, который оценивает уровень глобализации 156 городов мира, Москва расположилась между Сеулом и Мадридом и обошла такие города, как Рим, Торонто и Амстердам. В топ-5 рейтинга вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос-Анджелес», - говорится в сообщении.

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Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, позиции Москвы в топ-20 глобальных городов мира - это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта.

«Например, столица удерживает первое место среди мировых городов по количеству музеев. Авторы доклада также отмечают успехи городов в развитии цифровой экономики и передовых технологий, которые в условиях пандемии стали главными драйверами положительных изменений позиций городов в рейтинге», - подчеркнул заммэра, его слова приводятся в материале.

Так, в ходе активной фазы пандемии весной 2020 года столица успешно применяла цифровые сервисы и платформы, в том числе - цифровые госуслуги для граждан и бизнеса, которые активно используются и после снятия основных противопандемийных ограничений.

«Москва заняла в рейтинге глобальных городов первое место по развитию сектора здравоохранения (healthcare evolution) и числу университетских бизнес-инкубаторов (university-sponsored incubators). Эти показатели рассматриваются составителями рейтинга как факторы будущего успеха в развитии глобальных городов», - добавил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, его цитирует пресс-служба.