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Винные магазины Москвы уведомили о требованиях закрыться на время локдауна

Мария Иванова
1 час назад

Несколько московских винотек получили от властей уведомления о необходимости закрыться в нерабочие дни. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на сотрудников и владельцев четырех сетей таких магазинов.

Московские алкомаркеты закроют в нерабочие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, предписания от префектур и управ получили сеть бутиков Wine Room, компания «Е-вино» (управляет двумя винотеками) и бутик Winemafia из Новой Москвы.

Владельцы магазинов рассказали, что власти районов ссылаются на распоряжение мэра, согласно которому в нерабочие дни должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов меньше 30 процентов.

Представители сетей отметили, что во время нерабочих дней в 2020 году их магазины работали. В «Е-вино» и Winemania заявили, что готовы расширить ассортимент продуктов и товаров первой необходимости, чтобы продолжить работу.

«Ведомости» отмечают, что крупные сети алкомаркетов - «Красное & Белое», «Ароматный мир» и другие - продают достаточно продуктов, поэтому предписания им не приходят.

Нерабочие дни призвали продлить до Нового года

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Нерабочие дни не касаются сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами, товарами первой необходимости или проводят неотложные ремонтные работы.

Приостановка работы коснется сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. В детских садах и школах на время нерабочих дней объявлены каникулы, а для студентов колледжей и вузов временно ввели дистанционное обучение.

Новости Москвы,Ведомости,
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