Собянин заявил о росте госпитализаций с COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. За неделю число новых случаев выросло на 14%, госпитализаций — на 10%. Об этом заявил мэр столицы Сергшей Собянин, передает РИА Новости .

«Очевидно, продолжается рост, может, не в такой динамике, но рост серьезный», — отметил мэр.

При этом он отметил, что, госпитализаций из-за коронавируса в Москве по сравнению с предыдущими волнами пандемии стало меньше благодаря прививкам, так как они помогли снизить тяжесть заболевания. По словам Собянина, вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза.