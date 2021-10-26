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Собянин заявил о росте госпитализаций с COVID-19 в Москве

BFM.RU
24 минуты назад

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. За неделю число новых случаев выросло на 14%, госпитализаций — на 10%. Об этом заявил мэр столицы Сергшей Собянин, передает РИА Новости.

Собянин заявил о росте госпитализаций с COVID-19 в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очевидно, продолжается рост, может, не в такой динамике, но рост серьезный», — отметил мэр.

При этом он отметил, что, госпитализаций из-за коронавируса в Москве по сравнению с предыдущими волнами пандемии стало меньше благодаря прививкам, так как они помогли снизить тяжесть заболевания. По словам Собянина, вакцинация в Москве увеличилась в четыре раза.

Собянин добавил, что власти Москвы с 29 октября увеличат количество центров экспресс-тестирования на коронавирус до 50 пунктов.

Новости Москвы,Правительство Москвы,РИА Новости,
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