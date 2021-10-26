Бьюти-индустрия столицы обратилась к Собянину с просьбой

Салоны красоты и прочие заведения бьюти-индустрии Москвы могут продолжить работу при условии вакцинации 80% персонала от коронавируса. С таким предложением к столичному мэру Сергею Собянину обратились представители Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты. Об этом сообщает издание «Москва.ру».

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С 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун и приостанавливается работа салонов красоты, косметически, массажных и СПА-салонов, бань, соляриев, саун. Но в Ассоциации полагают, что в случае вакцинации 80% персонала работу заведений можно будет продолжить с соблюдением санитарных требований. Например, кроме вакцинации персонала в ассоциации предложили записывать посетителей на приём только онлайн либо по телефону, соблюдать социальную дистанцию, не допускать скопления людей.

Также предприятия отрасли планируют на входе измерять клиентам и работникам температуру, выдавать маски и бахилы, обрабатывать руки антисептическими средствами.