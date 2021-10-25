Собянин уволил главу управы района Беговой

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил Александра Мизгаря с должности главы управы района Беговой. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 25 октября.

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— Освободить Мизгаря Александра Анатольевича от замещаемой должности главы управы района Беговой города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы 22 октября 2021 года, — говорится в документе.

Мизгарь уволен по собственной инициативе, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

12 октября Собянин назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но он не должен превысить срок полномочий мэра.

13 августа глава города поставил Санджи Хоняева на должность первого заместителя начальника Государственной жилищной инспекции города. Служебный контракт с Хоняевым заключается на пять лет.