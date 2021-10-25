Секретную станцию метро показали на видео

Сотрудник московского метро показал «секретную» станцию – техническую платформу «Троице-Лыково» Арбатско-Покровской линии. Соответствующий ролик размещен в его TikTok-аккаунте.
Эта платформа не отмечена ни на одной схеме столичной подземки. Она располагается на самом длинном перегоне между станциями «Крылатское» и «Строгино».
«Троице-Лыково» является служебной станцией и может быть использована в качестве дополнительного выхода при эвакуации пассажиров. Там постоянно работает персонал, рассказал сотрудник метро.