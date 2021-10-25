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Секретную станцию метро показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Сотрудник московского метро показал «секретную» станцию – техническую платформу «Троице-Лыково» Арбатско-Покровской линии. Соответствующий ролик размещен в его TikTok-аккаунте.

Эта платформа не отмечена ни на одной схеме столичной подземки. Она располагается на самом длинном перегоне между станциями «Крылатское» и «Строгино».

«Троице-Лыково» является служебной станцией и может быть использована в качестве дополнительного выхода при эвакуации пассажиров. Там постоянно работает персонал, рассказал сотрудник метро.

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