Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября

В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА «Новости».

Фото: Анатолий Караваев/«Газета.Ru» Анатолий Караваев/«Газета.Ru»

По его словам, парковаться можно будет бесплатно даже на улицах с тарифом 380 руб./час. Платить придется лишь за парковки со шлагбаумом.

Заммэра также сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября платные парковки на улицах Москвы будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не являются праздничными.

Однако 31 октября и 7 ноября по воскресному тарифу парковки будут бесплатными, но это не касается тех улиц, где установлен тариф 380 рублей/час, уточнил Ликсутов.

Дополнительный выходной в начале ноября удлинит праздники в начале месяца до четырех дней подряд. День народного единства 4 ноября выпадает на четверг, поэтому пятница будет нерабочей.