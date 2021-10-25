В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+16° в 
USD 70.86EUR 82.50BRENT 85.18
Войти в почту

Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября

Газета.Ruиещё 4
54 минуты назад

В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября парковка на улицах Москвы будет бесплатной. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает РИА «Новости».

Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября
Фото: Анатолий Караваев/«Газета.Ru»Анатолий Караваев/«Газета.Ru»

По его словам, парковаться можно будет бесплатно даже на улицах с тарифом 380 руб./час. Платить придется лишь за парковки со шлагбаумом.

Заммэра также сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября платные парковки на улицах Москвы будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не являются праздничными.

Однако 31 октября и 7 ноября по воскресному тарифу парковки будут бесплатными, но это не касается тех улиц, где установлен тариф 380 рублей/час, уточнил Ликсутов.

Дополнительный выходной в начале ноября удлинит праздники в начале месяца до четырех дней подряд. День народного единства 4 ноября выпадает на четверг, поэтому пятница будет нерабочей.

Ранее сообщалось, что погода на ноябрьские праздники ожидается дождливая — хотя она будет теплее, чем обычно.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители