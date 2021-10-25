Два участка бывшей промзоны «Волгоградский проспект» реорганизуют

Площадь реорганизованных участков составляет почти 45 га. Пока там расположены офисы, склады и автосервисы. Инвестиции составят почти 200 млрд рублей, а поступления в городской бюджет — около 24 млрд рублей в год. Кроме того, будет создано более 9 тыс. новых рабочих мест и построено более 690 тыс. «квадратов» недвижимости.