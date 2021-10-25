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Оперштаб: В Москве не планируют продлять нерабочие дни

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

В столице не планируют продлять нерабочие дни. Существующие установлены указом мэра Москвы Сергея Собянина с 28 октября по 7 ноября. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

Оперштаб Москвы ответил на сообщения о продлении режима нерабочих дней
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется, — говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Отмечается, что помимо режима нерабочих дней в городе действуют и другие ограничения, призванные уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Среди них перевод 30 процентов работников на дистанционную работу и обязательная самоизоляция пожилых горожан и москвичей с хроническими заболеваниями.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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