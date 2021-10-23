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Москвичей предупредили о самом холодном дне октября

Газета.Ru
14 минут назад

Понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в Москве, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о самом холодном дне октября
Фото: ТАССТАСС

«Понедельник станет самым холодным днем текущей декады октября», — сказал синоптик.

При этом температура в ночь на пятницу, 22 октября, в столице достигала + 12°С, что стало новым историческим максимумом ночных температур для этого дня, добавил Вильфанд.

По его словам, такую комфортную погоду принесли в Москву теплые, западные ветры. В понедельник ветер уже будет холодным и порывистым, и, несмотря на то что, скорее всего, температура будет выше нуля, москвичи будут ощущать ее как минусовую, резюмировал метеоролог.

Ранее россиянам пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.

Новости Москвы,РИА Новости,
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