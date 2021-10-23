Москвичей предупредили о самом холодном дне октября

Понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в Москве, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Понедельник станет самым холодным днем текущей декады октября», — сказал синоптик.
При этом температура в ночь на пятницу, 22 октября, в столице достигала + 12°С, что стало новым историческим максимумом ночных температур для этого дня, добавил Вильфанд.
По его словам, такую комфортную погоду принесли в Москву теплые, западные ветры. В понедельник ветер уже будет холодным и порывистым, и, несмотря на то что, скорее всего, температура будет выше нуля, москвичи будут ощущать ее как минусовую, резюмировал метеоролог.
Ранее россиянам пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.