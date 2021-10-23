Москвичей предупредили о самом холодном дне октября

Понедельник, 25 октября, станет самым холодным днем в Москве, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Понедельник станет самым холодным днем текущей декады октября», — сказал синоптик.

При этом температура в ночь на пятницу, 22 октября, в столице достигала + 12°С, что стало новым историческим максимумом ночных температур для этого дня, добавил Вильфанд.

По его словам, такую комфортную погоду принесли в Москву теплые, западные ветры. В понедельник ветер уже будет холодным и порывистым, и, несмотря на то что, скорее всего, температура будет выше нуля, москвичи будут ощущать ее как минусовую, резюмировал метеоролог.