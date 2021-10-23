Синоптики предупредили о снеге с дождем в Москве

В Москве 23-24 октября ожидается погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, 23 октября - «подготовительный к похолоданию» день. Температура поднимется до 7-9 градусов. В воскресенье днем и ночью будет от 0 до 5 градусов.

При этом ожидаются осадки во всех трех видах — снег, мокрый снег и дождь. «Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 м/с», — сказал синоптик.

Как сообщалось ранее, температура в Москве из-за непогоды снизилась вдвое за полчаса – с +14 до +7 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Днем ранее в некоторых районах города пошли сильные кратковременные дожди, которые сопровождались шквалистым ветром.

Кратковременное похолодание до 6 градусов мороза может накрыть столичный регион в ночь на 25 октября, предупреждает Гидрометцентр. Таким образом, действующий сейчас атлантический циклон не сможет удержать нынешнее тепло.