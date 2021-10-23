Синоптики предупредили о снеге с дождем в Москве

В Москве 23-24 октября ожидается погода с порывистым ветром, мокрым снегом и дождем, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, 23 октября - «подготовительный к похолоданию» день. Температура поднимется до 7-9 градусов. В воскресенье днем и ночью будет от 0 до 5 градусов.
При этом ожидаются осадки во всех трех видах — снег, мокрый снег и дождь. «Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 м/с», — сказал синоптик.
Как сообщалось ранее, температура в Москве из-за непогоды снизилась вдвое за полчаса – с +14 до +7 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Днем ранее в некоторых районах города пошли сильные кратковременные дожди, которые сопровождались шквалистым ветром.
Кратковременное похолодание до 6 градусов мороза может накрыть столичный регион в ночь на 25 октября, предупреждает Гидрометцентр. Таким образом, действующий сейчас атлантический циклон не сможет удержать нынешнее тепло.
Температура существенно понизится на фоне роста атмосферного давления вечером 24 октября. Ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве и области в ночные часы будет -1…-6 градусов. Днём в понедельник - 0+5, в ночь на вторник — до 5 градусов мороза.