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Ветер в Москве в пятницу достигал штормовых значений в 27 м/с

РИАМО
1 час назад

Согласно значениям, зафиксированным метеостанциями в московских аэропортах, шквалистый ветер в столице усилился до штормовых, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Пятничный ветер в Москве достигал штормовых значений
Фото: ТАССТАСС

По словам специалиста, ветер усилился до штормовых значений из-за прохождения через Москву холодного атмосферного фронта на пике максимального прогрева воздуха в 14-15 часов, в которые фронт максимально обостряется.

Штормовые значения порывистого ветра зафиксировали метеостанции столичных аэропортов: в Шереметьево - 25 м/с, в Остафьево и Домодедово – 26 м/с, во Внуково – 27 м/с. Он также отметил, что температура воздуха снизилась вдвое за полчаса, с +14 до +7 градусов.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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