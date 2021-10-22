Пятничный ветер в Москве достигал штормовых значений

Согласно значениям, зафиксированным метеостанциями в московских аэропортах, шквалистый ветер в столице усилился до штормовых, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам специалиста, ветер усилился до штормовых значений из-за прохождения через Москву холодного атмосферного фронта на пике максимального прогрева воздуха в 14-15 часов, в которые фронт максимально обостряется.