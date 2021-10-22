Температура в Москве за полчаса "рухнула" на семь градусов

Температура в столице из-за непогоды снизилась вдвое за полчаса – с +14 до +7 градусов. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает НСН. Ранее сегодня в некоторых районах мегаполиса пошли сильные кратковременные дожди, которые сопровождались шквалистым ветром.
К слову, сильный ветер с порывами до 23 м/с сохранится в Москве до ночи, в выходные также ожидается ветреная погода, рассказали в Гидрометцентре.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что москвичам стоит наслаждаться пятничным солнцем, поскольку скоро выпадет снег, которого, правда, не хватит для лыжных прогулок.
«Сегодня просто замечательный день, нужно наслаждаться погодой. Ночные температуры выше 12 градусов – рекордные, такие ночи бывают в июле. Поэтому погода просто замечательная и надо радоваться солнышку. Плюс сегодня низкое давление и ветерок есть, под которым ты стоишь с удовольствием», — рассказал Вильфанд РИА Новости.