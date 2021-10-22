Температура в Москве за полчаса "рухнула" на семь градусов

«Сегодня просто замечательный день, нужно наслаждаться погодой. Ночные температуры выше 12 градусов – рекордные, такие ночи бывают в июле. Поэтому погода просто замечательная и надо радоваться солнышку. Плюс сегодня низкое давление и ветерок есть, под которым ты стоишь с удовольствием», — рассказал Вильфанд РИА Новости.