Доступ на Красную площадь ограничили

В пятницу, 22 октября, доступ на Красную площадь временно ограничили после инцидента с падением строительных лесов из-за ветра. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что площадь решили перекрыть из-за непогоды и «из соображений безопасности».

Ранее ураганный ветер сорвал со стены Кремля строительные леса. В Федеральной службе охраны рассказали, что леса потянули за собой зубец стены и повредили его. В результате инцидента никто не пострадал.