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Доступ на Красную площадь ограничили

Мария Иванова
33 минуты назад

В пятницу, 22 октября, доступ на Красную площадь временно ограничили после инцидента с падением строительных лесов из-за ветра. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил, что площадь решили перекрыть из-за непогоды и «из соображений безопасности».

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Ранее ураганный ветер сорвал со стены Кремля строительные леса. В Федеральной службе охраны рассказали, что леса потянули за собой зубец стены и повредили его. В результате инцидента никто не пострадал.

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Новости Москвы,Федеральная служба охраны,МВД,Интерфакс,
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