Власти Москвы начнут по-новому проверять соблюдение мер по COVID

Власти Москвы собираются усилить проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита с 28 октября по 7 ноября. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

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«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели», — пояснил чиновник.

Как подчеркнул Немерюк, проверки будут проводиться как очно, так и удаленно. Фиксировать нарушения станут через системы видеонаблюдения и публикации в соцсетях.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел период нерабочих дней с 28 по 7 ноября. Приостановка работы коснется всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.