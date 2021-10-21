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Власти Москвы усилят проверки соблюдения мер по COVID-19 в торговых сетях

Елена Прошина
36 минут назад

Власти Москвы собираются усилить проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита с 28 октября по 7 ноября. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Власти Москвы начнут по-новому проверять соблюдение мер по COVID
Фото: ТАССТАСС

«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели», — пояснил чиновник.

Как подчеркнул Немерюк, проверки будут проводиться как очно, так и удаленно. Фиксировать нарушения станут через системы видеонаблюдения и публикации в соцсетях.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел период нерабочих дней с 28 по 7 ноября. Приостановка работы коснется всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Таким образом, деятельность приостановят в организациях сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. Рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку. Работа столовых на предприятиях и ресторанов в гостиницах не ограничивается при условии, что в них не могут попасть посторонние.

Новости Москвы,Алексей Немерюк,Сергей Собянин,Правительство Москвы,РИА Новости,
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