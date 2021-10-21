Власти Москвы начнут по-новому проверять соблюдение мер по COVID

Власти Москвы собираются усилить проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита с 28 октября по 7 ноября. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Мы усилим проверки в торговых сетях и на предприятиях общественного питания во время нерабочей недели», — пояснил чиновник.
Как подчеркнул Немерюк, проверки будут проводиться как очно, так и удаленно. Фиксировать нарушения станут через системы видеонаблюдения и публикации в соцсетях.
Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел период нерабочих дней с 28 по 7 ноября. Приостановка работы коснется всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.
Таким образом, деятельность приостановят в организациях сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха, развлечений, а также кинотеатров. Рестораны и кафе смогут работать на вынос и доставку. Работа столовых на предприятиях и ресторанов в гостиницах не ограничивается при условии, что в них не могут попасть посторонние.