Новый детский сад появится в районе Очаково-Матвеевское

Современный детский сад на 200 мест построят в районе Очаково-Матвеевское. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов заявил, что детский сад возведут в рамках комплексной жилой застройки на Большой Очаковской. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В основе концепции оформления фасадов лежит сочетание материалов разной фактуры: керамическая плитка, керамогранит, штукатурка. Цвета выбраны нейтральные – белый, бежевый и коричневый. В той же гамме оформлены новые жилые дома по соседству, поэтому новый детский сад хорошо впишется в создаваемую среду, — сказал Сергей Кузнецов.

Детский сад возведут на улице Большая Очаковская, владение 2 (ЗАО, Очаково-Матвеевское). Внутри трехэтажного здания площадью около 3,5 тысяч квадратных метров расположатся групповые ячейки, классы для развивающих занятий, кабинет медсестры, спортивный и музыкальный залы, кухня и кружковая.

На территории детского сада установят игровые площадки для каждой из групп, а также спортивную площадку для общих игр и занятий. Также благоустроят прилегающую территорию, на ней высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы.