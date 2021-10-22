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В Москве выявили первые случаи нового варианта коронавируса AY.4.2

Lenta.ruиещё 5
47 минут назад

В Москве выявлены первые случаи новой разновидности штамма COVID-19 «дельта» AY4.2. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили «Коммерсанту» в Роспотребнадзоре.

По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, пока в Московском регионе обнаружены «единичные случаи». При этом все они имеют «значимые генетические отличия, присущие новой ветви AY.4.2».

Так, новый вариант отличается двумя мутациями в спайковом белке, за счет которых он легче проникает в клетки организма. Считается, что именно эта особенность делает данную разновидность более заразной.

Ранее сообщалось, что разновидность штамма «дельта» AY4.2, которую обнаружили на территории России, была зафиксирована Роспотребнадзором в Твери и в Санкт-Петербурге.

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Новая форма коронавируса AY4.2 изначально была выявлена в Великобритании — к середине октября на нее приходилось 10 процентов всех случаев заражения в стране. Позже случаи инфицирования зафиксировали в Израиле и США.

Новости Москвы,Видео,COVID-19,Роспотребнадзор,
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