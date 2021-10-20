В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+24° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.64
Войти в почту

Станцию Каланчевскую в Москве переименуют в Площадь трех вокзалов

ТАССиещё 2
4 часа назад

Станцию МЦД-2 и будущего МЦД-4 Каланчевская переименуют в Площадь трех вокзалов. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Станцию Каланчевскую переименуют в Площадь трех вокзалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Большая часть москвичей поддержали вариант "Площадь трех вокзалов". И именно такое название получит новый вокзал после открытия в 2023 году. Он будет принимать поезда МЦД-2, а в будущем и МЦД-4. Площадь хаба превысит 4,5 тыс. кв. м, и к 2024 году пассажиропоток здесь вырастет до 32 тыс. человек в сутки", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что за вариант названия "Каланчевская" проголосовали 39% участников опроса на портале "Активный гражданин", за вариант "Площадь трех вокзалов" - 52%, вариант "Это должны решать специалисты" выбрали 9% проголосовавших.

"Площадь трех вокзалов" - так вы решили назвать новую станцию D2 у Комсомольской площади. В голосовании за имя станции на "Активном гражданине" участвовало более 235 тыс. человек, это одно из самых популярных голосований по количеству участников", - говорится в публикации.

7 сентября студенты Российского университета транспорта (МИИТ) и жители Красносельского района столицы предложили мэру Москвы Сергею Собянину переименовать новую станцию МЦД-2 и строящуюся станцию МЦД-4 на месте платформы Каланчевская.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители