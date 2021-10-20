Станцию Каланчевскую переименуют в Площадь трех вокзалов

Станцию МЦД-2 и будущего МЦД-4 Каланчевская переименуют в Площадь трех вокзалов. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Большая часть москвичей поддержали вариант "Площадь трех вокзалов". И именно такое название получит новый вокзал после открытия в 2023 году. Он будет принимать поезда МЦД-2, а в будущем и МЦД-4. Площадь хаба превысит 4,5 тыс. кв. м, и к 2024 году пассажиропоток здесь вырастет до 32 тыс. человек в сутки", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что за вариант названия "Каланчевская" проголосовали 39% участников опроса на портале "Активный гражданин", за вариант "Площадь трех вокзалов" - 52%, вариант "Это должны решать специалисты" выбрали 9% проголосовавших.
"Площадь трех вокзалов" - так вы решили назвать новую станцию D2 у Комсомольской площади. В голосовании за имя станции на "Активном гражданине" участвовало более 235 тыс. человек, это одно из самых популярных голосований по количеству участников", - говорится в публикации.
7 сентября студенты Российского университета транспорта (МИИТ) и жители Красносельского района столицы предложили мэру Москвы Сергею Собянину переименовать новую станцию МЦД-2 и строящуюся станцию МЦД-4 на месте платформы Каланчевская.
Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.