Станцию Каланчевскую переименуют в Площадь трех вокзалов

"Большая часть москвичей поддержали вариант "Площадь трех вокзалов". И именно такое название получит новый вокзал после открытия в 2023 году. Он будет принимать поезда МЦД-2, а в будущем и МЦД-4. Площадь хаба превысит 4,5 тыс. кв. м, и к 2024 году пассажиропоток здесь вырастет до 32 тыс. человек в сутки", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов , чьи слова приводятся в сообщении.

"Площадь трех вокзалов" - так вы решили назвать новую станцию D2 у Комсомольской площади. В голосовании за имя станции на "Активном гражданине" участвовало более 235 тыс. человек, это одно из самых популярных голосований по количеству участников", - говорится в публикации.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.