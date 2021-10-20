Стала известна дата публикации указа Собянина об ограничениях в Москве

Указ Собянина с ограничениями, которые будут введены в Москве на время 9-дневных выходных дней, будет опубликован в четверг, 21 октября.

Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.