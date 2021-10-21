В Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19

В Москве за последние сутки выявили 7 897 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За 24 часа в городе госпитализировали 1 531 человека. На ИВЛ находится 651 человек. Выздоровели в городе еще 4 272 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 548 573.В столице скончались 77 пациентов.