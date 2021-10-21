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В Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19

Москва24иещё 10
45 минут назад

В Москве за последние сутки выявили 7 897 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

В Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За 24 часа в городе госпитализировали 1 531 человека. На ИВЛ находится 651 человек. Выздоровели в городе еще 4 272 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 548 573.В столице скончались 77 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 36 339 новых случаев коронавируса. При этом в 3 230 (8,9%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений. Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что рост заболеваемости коронавирусом в России связан с распространением штамма "Дельта" и игнорированием мер профилактики.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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