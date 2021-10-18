«Моя работа» расскажет самозанятым о ведении бизнеса

Мероприятие состоит из двух основных блоков: «Я — самозанятый» и «Я — предприниматель».

Фото: В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Серию тренингов для начинающих предпринимателей проведет центр «Моя работа». Москвичам расскажут, что нужно для успешного старта и развития бизнеса.

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«Сегодня мы наблюдаем тенденцию выхода из серой зоны и использования легитимных способов ведения бизнеса. В Москве уже более 750 тысяч человек зарегистрировали статус самозанятого. Многие обращаются за помощью в открытии собственного дела и регистрации статуса самозанятого в службу занятости населения», — рассказал директор центра «Моя работа» Роман Шкут.

Чтобы начать работать на себя, москвичам необходимо разобраться в юридических нюансах и знать не только о технической части работы, но и о современных способах продвижения услуг. Не менее важно развивать личные компетенции — психологическую устойчивость и внутренние качества, необходимые в самостоятельной работе.

Служба занятости помогает найти работодателей, которые ищут сотрудников в статусе самозанятых. Эксперты также готовят начинающих предпринимателей к работе с продвижением и поиску клиентов.

Тем, кто хочет открыть свой бизнес и работать в качестве ИП или ООО, тренеры центра «Моя работа» помогают проработать бизнес-идеи и создать бизнес-план, а также продвигаться на рынке и развивать конкурентоспособность. Кроме того, специалисты расскажут о правовых аспектах работы на себя.

«Служба занятости дает возможность получить бесплатные консультации экспертов для тех, кто хочет начать собственное дело или вести самостоятельную профессиональную деятельность в качестве самозанятых. В этом году к нам обратились уже более 11 тысяч москвичей», — добавил Роман Шкур.

Многие москвичи сегодня регистрируются в качестве самозанятых — это позволяет получать доход, работая на себя. Формат популярен и среди предпринимателей с собственной клиентской базой, например в сфере репетиторства, косметических услуг и ремонтных работ. Желающие развивать собственный бизнес открывают ИП или ООО.

20 октября в центре «Моя работа» по адресу: улица Шаболовка, дом 48 пройдет цикл лекций и тренингов, разделенный на два блока: «Я — самозанятый» и «Я — предприниматель». Он поможет тем, кто хочет работать самостоятельно, и тем, кто планирует развивать свой бизнес в форматах ИП или ООО. Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Блок «Я — самозанятый» включает два тренинга и два открытых отбора. С 12:00 до 13:00 пройдет встреча «Самозанятость: просто о сложном». Спикер, лидер команды «Свое дело» Мария Иванова, расскажет все о статусе самозанятого, видах деятельности в этом формате работы, а также о преимуществах и дополнительных возможностях для самозанятых.

В 13:15 начнется часовой открытый лекторий «Рынок труда для самозанятых». Слушатели узнают о процедуре и тонкостях привлечения самозанятых в качестве подрядчиков, а также о том, как трансформируется рынок и меняется спрос на услуги.

Открытый отбор «Как найти задания от заказчиков самозанятым с помощью онлайн-платформ» начнется в 14:30. Здесь можно узнать о различиях платформенной занятости и фриланса, новых отношениях между заказчиками и исполнителями на рынке труда, а также поделится знаниями о том, как самозанятым защитить себя от рисков и обеспечить легальный доход. Слушатели также узнают нюансы эффективной работы в формате самозанятости.

В 15:45 начнется открытый отбор «Начни работать на себя с городом профессий “КидБург”». В рамках мероприятия руководитель направления подбора персонала в компании по созданию масштабных цифровых сервисов Анастасия Пономарева расскажет о способах монетизации навыков творческого человека, а также о реализации и росте аниматоров, фотографов и актеров.

Во втором блоке «Я — предприниматель» посетители примут участие в трех мастер-классах, а также посетят тренинг/тестирование «Узнай, какой ты предприниматель».

С 12:00 до 13:00 пройдет мастер-класс «Клиенты из интернета для малого бизнеса. Пошаговый план по запуску каналов интернет-маркетинга на шесть месяцев». Основатель диджитал-агентства, эксперт по интернет-маркетингу и автор книги «Как добиться результата от интернет-маркетинга за шесть шагов» Павел Боревич расскажет об актуальных инструментах для привлечения клиентов и продаж в 2021 году, основах продвижения в сети Интернет и в социальных сетях. Спикер также проведет детальный разбор трех кейсов по интернет-маркетингу и поделится технологией запуска маркетингового процесса для малого и среднего бизнеса.

С 13:15 до 14:15 пройдет мастер-класс «Продвижение в “Инстаграме” без бюджета». Юлия Ломова, основатель диджитал-агентства поделится со слушателями секретами ведения аккаунта в «Инстаграме». Она расскажет, как работает лента, что делать на начальном этапе, как продвигаться без бюджета и зачем нужен личный бренд.

Мастер-класс «Вредные советы новичкам в бизнесе. Как из ошибок сделать преимущества» пройдет с 14:30 до 15:30. Надежда Гришакова, бизнес-тренер службы занятости, эксперт в сфере развития проектов малого и среднего бизнеса и действующий предприниматель, расскажет, как стать предпринимателем с нуля, а также поделится знаниями о поиске востребованной ниши, выстраивании УТП и создании бизнес-плана. Слушатели также узнают об основных источниках инвестиций в проект и проведут анализ основных ошибок начинающих предпринимателей.

Начиная с 15:45 участники пройдут индивидуальное тестирование, которое поможет узнать уровень самоорганизации и развития своих предпринимательских и лидерских компетенций. Посетители смогут получить рекомендацию по будущему развитию и обучению.

На сайте центра «Моя работа» можно посмотреть расписание мероприятий на октябрь и выбрать подходящий для себя тренинг.

Найти работу москвичам помогают крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы и сайт центра занятости населения «Моя работа».