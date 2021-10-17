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Синоптик предупредил о «погодной лихорадке» в Москве

Газета.Ru
52 минуты назад

Москвичей ожидают резкие перепады температур от ночных заморозков до +14°С, сообщил центр погоды «Фобос».

Синоптик предупредил о «погодной лихорадке» в Москве
Фото: ТАССТАСС

Так, по прогнозам, в начале недели в Москву ворвется холодный атмосферный фронт, дневная температура сначала понизится до +4…+9°С, а далее «столбики термометров опустятся на самое дно холода». Во вторник будет уже не выше +6°С, ожидается «первый символический снег» вместе с дождем.

В ночь на среду ожидается первая гололедица, предупредили синоптики, но далее наступит «температурный разворот».

«Теплый фронт очередного циклона принесет с собой полчища дождевых туч (ночью с мокрым снегом), усиление ветра до 12-17 м/с, что, впрочем, не помешает температуре воздуха, на фоне поступающего атлантического воздуха, повыситься до +7…+12°С», — отметили в центре, добавив, что к концу недели потепление усилится до 14°С.

Тем не менее «взрывной всплеск тепла будет недолгим», и уже к концу недели начнется вторжение арктического холода и погода перейдет в «формат предзимья», сообщили эксперты.

Ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в ноябрьские праздничные выходные.

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