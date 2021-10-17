Синоптик предупредил о «погодной лихорадке» в Москве

Так, по прогнозам, в начале недели в Москву ворвется холодный атмосферный фронт, дневная температура сначала понизится до +4…+9°С, а далее «столбики термометров опустятся на самое дно холода». Во вторник будет уже не выше +6°С, ожидается «первый символический снег» вместе с дождем.