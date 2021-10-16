Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве

В Москве в ближайший вторник, 19 октября, ожидается дождь со снегом. Согласно прогнозам, осадки будут небольшие. Об этом рассказала Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России, передает ТАСС.

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Как утверждает метеоролог, есть вероятность, что при отрицательной температуре в столице выпадет снег, а при положительной — мокрый снег. Речь идет именно о небольших осадках, снегопада не ожидается, заключила Макарова.

Снег пройдет утром, так как температура ночью будет отрицательной и составит от минус двух до минус четырех градусов. Повышение температуры ожидается в четверг, 21 октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что тяжело строить предположения о том, когда выпадет первый снег. Он рассказал, что наиболее точные прогнозы в этом отношении можно будет дать только в ноябре. Вильфанд уточнил, что снег в октябре — не редкость, однако в последние годы он чаще всего выпадает ближе к середине декабря. Однако специалист смог сформулировать предварительный прогноз погоды на предстоящую зиму. По его словам, температурный фон будет около или чуть выше нормы.