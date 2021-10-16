Синоптики предупредили о мокром снеге в Москве

В Москве в ближайший вторник, 19 октября, ожидается дождь со снегом. Согласно прогнозам, осадки будут небольшие. Об этом рассказала Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России, передает ТАСС.
Как утверждает метеоролог, есть вероятность, что при отрицательной температуре в столице выпадет снег, а при положительной — мокрый снег. Речь идет именно о небольших осадках, снегопада не ожидается, заключила Макарова.
Снег пройдет утром, так как температура ночью будет отрицательной и составит от минус двух до минус четырех градусов. Повышение температуры ожидается в четверг, 21 октября.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что тяжело строить предположения о том, когда выпадет первый снег. Он рассказал, что наиболее точные прогнозы в этом отношении можно будет дать только в ноябре. Вильфанд уточнил, что снег в октябре — не редкость, однако в последние годы он чаще всего выпадает ближе к середине декабря. Однако специалист смог сформулировать предварительный прогноз погоды на предстоящую зиму. По его словам, температурный фон будет около или чуть выше нормы.
Первый в этом году снег в России выпал в Хабаровске. Как рассказала Наталья Шамина, дежурный синоптик местного Гидрометцентра, он быстро растает. Плотный снежный покров установится не раньше конца октября или начала ноября.