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44% от месячной нормы осадков выпало в столице с начала октября

Газета.Ruиещё 8
24 минуты назад

На территории Москвы с начала месяца выпало 44% от октябрьской нормы осадков, причем в первые 12 дней месяца стояла сухая погода, сообщает РИАМО.

44% от месячной нормы осадков выпало с начала октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Небольшие дожди будут идти в мегаполисе в ближайшие дни. Дождливую погоду в Московский регион принесли циклонические вихри.

Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за минувшие сутки в городе выпало 32% от месячной нормы осадков.

Норма осадков в октябре в Москве составляет 59 мм.

Также синоптики предупреждали, что 19 октября в Подмосковье и столице ожидается первый снег, который тут же растает.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИАМО,
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