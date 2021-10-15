44% от месячной нормы осадков выпало с начала октября

На территории Москвы с начала месяца выпало 44% от октябрьской нормы осадков, причем в первые 12 дней месяца стояла сухая погода, сообщает РИАМО.

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Небольшие дожди будут идти в мегаполисе в ближайшие дни. Дождливую погоду в Московский регион принесли циклонические вихри.

Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за минувшие сутки в городе выпало 32% от месячной нормы осадков.

Норма осадков в октябре в Москве составляет 59 мм.