В московском метро заработал сервис «оплаты лицом»

Оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay или «оплата лицом» стала доступна на всех станциях московского метрополитена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

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По его словам, такая возможность появилась после поручения мэра Сергея Собянина.

«Москва — первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе», — сказал чиновник.

«Оплата лицом» доступна более чем на 240 станциях метро.

Для использования услуги необходимо привязать фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы». Проход по Face Pay возможен через специальные турникеты, маркированные соответствующей наклейкой. Услуга доступна спустя несколько часов после регистрации через смартфон.