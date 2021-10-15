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В московском метро заработал сервис «оплаты лицом»

Елена Прошина
53 минуты назад

Оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay или «оплата лицом» стала доступна на всех станциях московского метрополитена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В московском метро заработал сервис «оплаты лицом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, такая возможность появилась после поручения мэра Сергея Собянина.

«Москва — первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе», — сказал чиновник.

«Оплата лицом» доступна более чем на 240 станциях метро.

Для использования услуги необходимо привязать фотографию, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы». Проход по Face Pay возможен через специальные турникеты, маркированные соответствующей наклейкой. Услуга доступна спустя несколько часов после регистрации через смартфон.

Ликсутов отметил, что данные пользователей зашифрованы: камеры на турникетах будут сравнивать не персональные данные, а биометрический ключ. Число турникетов будет возрастать в случае увеличения спроса на сервис. Подключение к сервису является добровольным. Параллельно с Face Pay действуют и традиционные способы оплаты.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Интерфакс,
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