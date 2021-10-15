Собянин объявил розыгрыш 10 квартир для привитых от COVID

Московский мэр Сергей Собянин сообщил о предстоящем розыгрыше квартир в мегаполисе, сообщает «Газета.ру».

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В эфире «ТВ Центр» он заявил, что это должно стимулировать вакцинацию от COVID-19. В розыгрыше могут участвовать совершеннолетние жители города, которые поставили прививку с 18 октября.

Первый розыгрыш назначен на 27 октября, трансляция пройдет в эфире телеканала «Москва 24». Всего власти намерены разыграть 10 квартир в течение пяти недель. Кроме того, пожилые люди будут получать за вакцинацию по 10 тысяч рублей.

Как отметил Собянин, такие материальные поощрения — дополнительные стимулы вакцинироваться от коронавируса нового типа. Главный стимул, по его мнению, — это «собственное здоровье».

Чтобы участвовать в розыгрыше недвижимости, нужно быть старше 18 лет и иметь московский полис ОМС. При этом должен быть получен первый компонент противовирусного препарата или пройдена ревакцинация в определенные сроки.

Организатором розыгрыша стала Московская торгово-промышленная палата. Сами квартиры предоставлены столичными компаниями-застройщиками.