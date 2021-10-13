Уфа получит трамваи из Москвы

"Администрацией города Москва на безвозмездной основе переданы в МУП "Управление инфраструктурой транспорта" г. Уфа 50 трамвайных вагонов моделей КТМ 71-623-02 и "Татра" ТЗ. Мероприятия по транспортировке трамвайных вагонов из Москвы в Уфу обеспечиваются силами МУП УИТ г. Уфа. Доставить трамвайные вагоны планируется не позднее 15 декабря 2021 года. Выпуск трамваев на линию будет осуществлен после проведения технического осмотра и обкатки", - сообщили в мэрии.