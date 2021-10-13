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Уфа получит 50 трамваев из Москвы до середины декабря

ТАСС
15 минут назад

Уфа получит 50 трамваев из Москвы до середины декабря, они выйдут на линию после техосмотра и обкатки. Транспортировкой вагонов занимается управление инфраструктуры транспорта, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города в среду.

Уфа получит трамваи из Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Администрацией города Москва на безвозмездной основе переданы в МУП "Управление инфраструктурой транспорта" г. Уфа 50 трамвайных вагонов моделей КТМ 71-623-02 и "Татра" ТЗ. Мероприятия по транспортировке трамвайных вагонов из Москвы в Уфу обеспечиваются силами МУП УИТ г. Уфа. Доставить трамвайные вагоны планируется не позднее 15 декабря 2021 года. Выпуск трамваев на линию будет осуществлен после проведения технического осмотра и обкатки", - сообщили в мэрии.

Полученные трамваи будут курсировать в южной и северной частях Уфы, двумя группами по 23 и 27 единиц.

Также управление транспорта города проводит госзакупку на перевозку трамвайных вагонов автомобильным транспортом из Москвы в Уфу, стоимость контракта составляет почти 16,5 млн рублей.

Новости Москвы,ИТАР-ТАСС,
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