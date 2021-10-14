Глава СК обратил внимание на видео конфликта между пассажирами метро Москвы

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о подробностях инцидента, произошедшего в московском метро, в ходе которого разгорелся конфликт из-за девушки. В частности, Бастрыкин потребовал у руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова дать правовую оценку происшествию и предоставить сведения о личностях дебоширов.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве А.А. Стрижову доложить о ходе доследственной проверки, организованной по информации СМИ об инциденте в Московском метрополитене», - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.